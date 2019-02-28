Harika Cilt İçin Fast Food Tüketmeyin!

ISPANAK

Cildinonarılmasını ve bakımını düzenleyen A vitaminidir.Yeterli derecede alınmadığında deri pullanması ve akne gibi sorunlar meydana gelir.Ispanak,A vitamini içeriği sayesinde antioksidan etkisi ile de cilt için kıymetli besindir.Ispanak aynı zamanda C ve E vitamini kaynağıdır.

KEREVİZ

Pürüzsüz bir cilt için Kereviz iyi bir seçimdir.K vitamini deposu olan bu sebze kan akışını düzenler.Kan akışı tüm vücut için önemli olduğu gibi cilt sağlığı açısında da oldukça önemlidir.

SOMON

Kuru, tahriş olmuş cilt veya ciltte oluşan siyah ve beyaz noktaların nedeni vücutta alması gereken yağ asitlerinin özellikle de Omega-3'ün eksikliğinden kaynaklanabilir.Yağ asitleri genelde cilt yapılandırması, nem içeriği ve genel olarak esneklikten sorumludur. Fakat bu yağları vücut kendisi sağlayamaz bunu dışarıdan besin olarak almanız gerekir.Buna bağlı olarak Omega-3 açısından zengin olan Somon iyi bir tercih olacaktır.

YUMURTA

Kalsiyum emilimini geliştiren,ciltte hücre gelişimini sağlayan,cildi nemlendiren ve besleyen D vitamini yumurta sarısında mevcuttur.Her gün 1 yumurta tüketmek cilt sağlığı açısından da gereklidir.

KURU FASULYE

Yağ salgısını düzenleyen,sivilce oluşumunu azaltan kolajen üretimini destekleyen B vitamini Kuru Fasulyede vardır.B vitamini de cilt sağlığı için diğer vitaminler gibi önemlidir.

DOMATES

Cildi, güneşin zararlı etkilerinden koruyan bir diğer güçlü antioksidan ise E vitaminidir.E vitamini aynı zamanda kırışıklıkların ve cilt kuruluğunun azalmasına yardımcı olur.Domates bu vitaminin karşılanması için iyi bir seçim olacaktır.E vitamini ayrıca Buğday tohumu, ayçiçek çekirdeği, badem, şeftali,lahana ve avakado gibi besinler de bulunmakdır.

BİTTER ÇİKOLATA

Çikolata, flavonoid bakımından zengindir. Flavonoidler, cildi UV ışınlarından koruyabilme özelliğine sahip antioksidanlardır. Hem güneş kremi hem bitter çikolata tüketmek güneşin cilte verebileceği zararları azaltır.

FAST FOOD YOK !

Çok fazla kalori, şeker, trans yağiçeren fadt food denilen besinler kilo sorunu dışında cilt sağlığını da olumsuz etkiler.Bu nedenle ev yemeklerinden vazgeçilmemeli ve cilt sağlığı ayrıca güzelliği için de sağlıklı beslenilmelidir.

Kaynak: Bültenler