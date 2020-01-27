Harika Kanatlar Bilkent Center'da yükseldi

Çocukların merakla takip ettiği Harika Kanatlar Bilkent Center'da minikler ile buluştu. Sömestr tatili sürerken çocuklara aileleri ile keyifli zaman geçirme olanağı sağlayan Harika Kanatlar gösterisinde, minikler doyasıya eğlenme imkanı buldu. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte, üstün fiziksel yeteneklere sahip, dünyanın en güçlü takımına dönüşen ve patron ile çetesinin planladığı kötülüklere engel olmaya çalışan Jimbo, Jett ve Dizzy ile eğlence dolu anlar yaşandı.

Hediye çarkıyla sürpriz hediyelerin sahibi olan minikler, sevdikleri karakterler ile unutulmayacak bir hafta sonu geçirdi.