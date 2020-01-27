Haberler » Güncel » Harika Kanatlar Bilkent Center'da yükseldi - Haber

Harika Kanatlar Bilkent Center'da yükseldi

Ankara'nın eğlence, yaşam ve gastronomi noktası olan Bilkent Center, minik ziyaretçileri için düzenlediği Harika Kanatlar sömestr tatilinde unutulmayacak bir hafta sonuna imza attı.

27.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:51Harika Kanatlar Bilkent Center'da yükseldi

Çocukların merakla takip ettiği Harika Kanatlar Bilkent Center'da minikler ile buluştu. Sömestr tatili sürerken çocuklara aileleri ile keyifli zaman geçirme olanağı sağlayan Harika Kanatlar gösterisinde, minikler doyasıya eğlenme imkanı buldu. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte, üstün fiziksel yeteneklere sahip, dünyanın en güçlü takımına dönüşen ve patron ile çetesinin planladığı kötülüklere engel olmaya çalışan Jimbo, Jett ve Dizzy ile eğlence dolu anlar yaşandı.

Hediye çarkıyla sürpriz hediyelerin sahibi olan minikler, sevdikleri karakterler ile unutulmayacak bir hafta sonu geçirdi.


Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:38  Pamukkale'de travertenlere düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı
17:32  Malatyasporlu taraftarlar depremzedeleri unutmadı
17:32  Aksaray Başkan Dinçer'in çağrısı ile Elazığ için tek yürek oldu
17:37  Muğla'nın ilçeleri depremzedeler için seferber oldu
17:31  Milletvekili Tutdere'den işsizlik sorununa vurgu
27.01.2020 17:39:09