Haberler » Güncel » 'Harika Kanatlar' minik ziyaretçilerle tanıştı - Haber

"Harika Kanatlar" minik ziyaretçilerle tanıştı

TRT Çocuk kanalında yayınlanan maceraları çocuklar tarafından heyecanla izlenen Harika Kanatlar'ın kahramanları Adanalı miniklerle buluştu.

04.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:44
TRT Çocuk kanalında yayınlanan maceraları çocuklar tarafından heyecanla izlenen Harika Kanatlar'ın kahramanları Adanalı miniklerle buluştu.

Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'ndeki etkinlik alanında oluşturulan platformda çevrelerini saran binlerce çocuğa unutulmaz anılar yaşatan Harika Kanatlar, maceralarının yanı sıra danslar ve şarkılarla izleyenleri coşturdu.

Etkileyici sahne dekoru, profesyonel sahne gösterisi ve müzikler eşliğinde, üç gün boyunca çocuklara müzikal tadında eğlence sunan Harika Kanatlar, küçük ziyaretçiler kadar yetişkinlerin de ilgisini çekti.

Etkinliğe, Optimum Club Kart sahibi olan ya da başvuru formunu dolduran tüm ziyaretçilerin çocukları ücretsiz katıldı. - ADANA

Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:28 Bursa Valisi Canbolat: "Şu ana kadar herhangi bir emareye, delile rastlamadık" - Haber
13:26 Muş ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi - Haber
13:25 Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı hakemleri açıklandı - Haber
13:20 Kaymakam Türkman ve Başkan Say öğrencilerle buluştu - Haber
13:19 Balıkesir'in 'ateşe koşan kadınlar'ı belgesel oldu - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
12:14 Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek - Haber
12:00 Son dakika: Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Haber
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:54 Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in ablası: Olay saatinde apartmanın önünde siyah giyimli birini gördüm
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 13:32:11