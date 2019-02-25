Hariri'den Ab-Arap Ülkelerine "Suriyeli Mülteciler" Çağrısı

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Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesindeki Suriyeli mültecilerin dönüşü için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.Başbakan Hariri, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi'ndeki konuşmasında, Lübnan'ın, büyük bölümü ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeliler olmak üzere yaklaşık 2 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlattı.Uluslararası hukuk ve prensipler doğrultusunda Suriyeli mültecileri ülkelerine geri göndermek için uluslararası çabaların artırılmasını isteyen Hariri, AB liderlerini bu bağlamda Lübnan'ı ziyaret etmeye çağırdı.Hariri ayrıca, uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) yönelik desteklerin kesilmesinin Lübnan ve bölge üzerinde bırakacağı olumsuz etkiler konusunda uyardı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos 2018'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.Lübnan makamları, bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor.Lübnan'daki resmi verilere göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre ise bu sayı bir milyonun altında. Lübnan'da ayrıca yaklaşık 500 bin Filistinli mülteci bulunuyor.