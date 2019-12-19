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Hariri tekrar aday olmayacağını açıkladı

Lübnan'da iletişim ağlarına yönelik artan vergilerin ardından başlayan ve kısa sürede yolsuzluk karşıtı protestolara dönüşen eylemler devam ederken, Başbakanlıktan istifa eden Saad Hariri tekrar aday olmayacağını açıkladı.

19.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:35Hariri tekrar aday olmayacağını açıkladı
'da iletişim ağlarına yönelik artan vergilerin ardından başlayan ve kısa sürede yolsuzluk karşıtı protestolara dönüşen eylemler devam ederken, Başbakanlıktan istifa eden Saad Hariri tekrar aday olmayacağını açıkladı.
Lübnan'da 17 Ekim'de iletişim ağlarına yönelik artan vergilerin ardından başlayan ve kısa sürede yolsuzluk karşıtı protestolara dönüşen büyük protestolar sonrasında Başbakanlıktan istifa eden Saad Hariri, tekrar aday olmayacağını açıkladı. Hariri, adaylarla ilgili gerçekleştirilen müzakerelere ise katılmaya devam edeceğini belirtti.
Ekim ayından beri süregelen protestolar, ülkede devam eden ekonomik duruma karşı olarak çıkmış ve Başbakan Hariri'nin istifasına neden olmuştu. Protestocular, Hariri'nin yeniden hükümetin başına geçmesine karşı olduklarını ifade ederek bağımsız bir bakanlar kurulu ve bağımsız bir hükümet istediklerini dile getiriyor.
(İHA)

Lübnan, Güncel

Kaynak: İHA

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