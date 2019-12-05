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Hariri'ye yakınlığı ile bilinen başbakan adayı Hatib protesto edildi

Lübnan'da eski Başbakan Said Hariri'nin başbakan adayı iş adamı Samir el-Hatib protesto edildi.

05.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:17
'da eski Başbakan Said Hariri'nin başbakan adayı iş adamı Samir el-Hatib protesto edildi.
Lübnan'da 17 Ekim'de başlayan ve kısa sürede yolsuzluk karşıtı protestolara dönüşen eylemlerin ardından Said Hariri başbakanlık görevinden istifa etmişti. Ülkede yeni kabine kurulana kadar görevi yürüten Hariri, kendine yakınlığı ile bilinen iş adamı Samir el-Hatib'i başbakan adayı olarak açıkladı. Hariri'nin açıklamasının ardından binlerce kişi Beyrut sokaklarına bir kez daha akın etti. Hatib'in başbakan olmasını istemediklerini dile getiren eylemciler, "Taleplerimiz yerine getirilinceye kadar sivil itaatsizliğe devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Lübnan bayrakları taşıyarak Hatib karşıtı slogan atan göstericiler bazı yolları trafiğe kapattı.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Micheal Aoun yeni başbakanın seçilmesi için Pazartesi günü istişare görüşmelerine başlayacak.
(İHA)
Hariri'ye yakınlığı ile bilinen başbakan adayı Hatib protesto edildi

Lübnan, Güncel

Kaynak: İHA


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