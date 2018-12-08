Harley Davidson Tutkunları 20 Adet Tekerlekli Sandalye Bağışladı

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ/ İstanbul
DHA Harley Davidson
motosikletlerinin tutkunları, Harley Davidson Bosphorus grubunun girişimi ve bağışçıların katkısıyla aldıkları tekerlekli sandalyeleri Türkiye
Lösemi Felçlileri Derneği'ne (TOFD) teslim etmek üzere bugün Maslak
'ta bir araya geldiler.
Burada buluşan motosiklet tutkunları, toplu halde TOFD'nin merkezinin bulunduğu Bakırköy Ataköy
'e doğru yola çıktı.
Burada toplanan TOFD üyesi bireyler ve aileleri ile bir araya gelen Harley Davidson tutkunları, getirdikleri tekerlekli sandalyeleri derneğe bağışladılar.
BUGÜN 167 TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITTILAR
Tekerlekli sandalyeleri teslim alan TOFD Başkanı Ramazan Baş, bugün çok heyecanlı olduğunu belirterek bugüne kadar Türkiye'de 10 binin üzerinde akülü sandalye dağıttıklarını söyledi. Bugün tüm Türkiye'de 167 adet, İstanbul'da da 25 adet tekerlekli ve akülü sandalye dağıttıklarını söyleyen Baş, "Tüm o bağışlar için koşanlara, Harley Davidson'cu motorcu arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.
20 SANDALYE BAĞIŞLADILAR
Bu kampanyaya katılmaları için kendilerine fırsat veren Ramazan Baş'a teşekkür eden Harley Davidson Bosphorus Chapter Başkanı Oğuzhan Eryılmaz, "Biz Harley Davidson olarak zaten bir çok etkinlik yapıyoruz. Ama işin farkındalık boyutunda bir şeyler yapmak istedik. Bugün 100'e yakın motoru buraya sürdük" dedi. Kendi içlerinde de yardım topladıklarını ve 20 civarında sandalye ile geldiklerini söyleyen Eryılmaz, "İnşallah bundan sonra da Ramazan başkanla güzel projelerde beraber olacağız" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Harley Davidson tutkunlarının Maslak'ta buluşmaları
Maslak'tan yola çıkışları
TEM üzerinden Ataköy'e doğru seyir görüntüleri
Ataköy'de lösemi felçlileri ile bir araya gelmeleri
Lösemi felçlisi olan kişilerin tekerlekli sandalyedeki görüntüleri
TOFD Başkanı Ramazan Baş ve HOG Bosphorus Chapter Başkanı Oğuzhan Eryılmaz'ın görüntüleri
Ramazan Baş, Oğuzhan Eryılmaz, lösemili vatandaşlar, Harley Davidson tutkunlarının getirilen tekerlekli sandalye kutuları ile fotoğrafları
Ramazan Baş ve Oğuzhan Eryılmaz ile kısa röportaj
Oğuzhan Eryılmaz'ın getirdikleri bir adet tekerlekli sandalyeyi açması
Lösemili iki vatandaşla mini röportaj
Üç yıl önce tekerlekli sandalyesi çalınan 3 yaşındaki Melike ile mini röportaj
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:32