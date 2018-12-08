Harley Davidson Tutkunları 20 Adet Tekerlekli Sandalye Bağışladı

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:55



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:55

Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA - HARLEY Davidson motosikletlerinin tutkunları, Harley Davidson Bosphorus grubunun girişimi ve bağışçıların katkısıyla aldıkları tekerlekli sandalyeleri Türkiye Lösemi Felçlileri Derneği'ne (TOFD) teslim etmek üzere bugün Maslak'ta bir araya geldiler. Burada buluşan motosiklet tutkunları, toplu halde TOFD'nin merkezinin bulunduğu Bakırköy Ataköy'e doğru yola çıktı. Burada toplanan TOFD üyesi bireyler ve aileleri ile bir araya gelen Harley Davidson tutkunları, getirdikleri tekerlekli sandalyeleri derneğe bağışladılar.BUGÜN 167 TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITTILARTekerlekli sandalyeleri teslim alan TOFD Başkanı Ramazan Baş, bugün çok heyecanlı olduğunu belirterek bugüne kadar Türkiye'de 10 binin üzerinde akülü sandalye dağıttıklarını söyledi. Bugün tüm Türkiye'de 167 adet, İstanbul'da da 25 adet tekerlekli ve akülü sandalye dağıttıklarını söyleyen Baş, "Tüm o bağışlar için koşanlara, Harley Davidson'cu motorcu arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.20 SANDALYE BAĞIŞLADILARBu kampanyaya katılmaları için kendilerine fırsat veren Ramazan Baş'a teşekkür eden Harley Davidson Bosphorus Chapter Başkanı Oğuzhan Eryılmaz, "Biz Harley Davidson olarak zaten bir çok etkinlik yapıyoruz. Ama işin farkındalık boyutunda bir şeyler yapmak istedik. Bugün 100'e yakın motoru buraya sürdük" dedi. Kendi içlerinde de yardım topladıklarını ve 20 civarında sandalye ile geldiklerini söyleyen Eryılmaz, "İnşallah bundan sonra da Ramazan başkanla güzel projelerde beraber olacağız" dedi.