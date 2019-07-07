07.07.2019 12:47
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Harman makinesine kapılan işçi öldü

Harman makinesine kapılan işçi öldü

MARDİN'in Derik ilçesinde, biyokütle enerji santralinde, mısır saplarını attığı harman makinesine kapılan işçi Mehmet Karataş (25), yaşamını yitirdi.

MARDİN'in Derik ilçesinde, biyokütle enerji santralinde, mısır saplarını attığı harman makinesine kapılan işçi Mehmet Karataş (25), yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam, Bayraklı Mahallesi'ndeki biyokütle enerji santralinde meydana geldi. Santralde çalışan işçilerden Mehmet Karataş, mısır saplarını attığı harman makinesine kapıldı. Vardiya değişiminde olmadığı fark edilen Karataş'ın, harman makinesine bakıldığında, parçalanmış cansız bedeni bulundu. Evli ve 2 çocuk babası Karataş'ın cesedi, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaklaşık 5 ay önce santralde işe başladığı öğrenilen Mehmet Karataş'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası teslim alınıp, götürüldüğü Yukarı Ilıca Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.


- Mardin
Kaynak: DHA
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