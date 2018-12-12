Harmancık'ta Kar Yağışı

Harmancık
ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Harmancık- Bursa
kara yolunun Meyran Dağı mevkisi ile Yakuplar
mevkisi arasında etkili olan kar yağışı, sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatıyor. Jandarma
ekipleri, dün geceden bu yana etkisini artırarak devam eden kar yağışı dolayısıyla sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
İlçe merkezinde de etkili olan yağışın bu gece etkisini artırarak devam ettirmesi bekleniyor.
Yakuplar,Bursa,Harmancık
12 Aralık 2018 Çarşamba 22:06