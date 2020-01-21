Harmandalı biyogaz tesisi ziyarete açıldı

İzmir Çiğli 'de iki ay önce hizmete alınan Harmandalı Düzenli Atık Depolama ve Biyogaz Tesisi ziyarete açıldı. Gelen taleplere göre İzmirlileri ağırlayan tesiste ziyaretçilere, uzmanlar eşliğinde saha gezdiriliyor, kokunun nasıl giderildiği ve çöpten nasıl elektrik enerjisi üretildiği anlatılıyor.

Çöp beklerken yeşil gördük

Tesisin ziyaretçilerinden Necat Hepkon Lisesi öğrencisi Gülce Karaşahinoğlu tesise gelirken önyargılı olduklarını söyleyerek, "Ama buraya gelince kokunun olmadığını gördük. Çok düzenli bir tesis. Bu tesisten çok şey öğrendim. Çöpten elektrik üretilmesi çok güzel. Böyle tesislerin ülkemizde olması bizlere umut oluyor" diye konuştu. Aynı lisenin öğrencilerinden Burak Avgan da "Buraya gelirken kokudan duramayacağımızı sanmış, maske almayı düşünmüştük. Etrafta çöp beklerken yeşillendirilen bir alan gördük" dedi.

Hem şehre hem ülkeye katkı

Fizik öğretmeni Özden Yıldız ise tesisi beğendiğini belirterek, "Yıllarca Harmandalı ile ilgili haberlerden olumsuz şeyler duymuştuk. Burada rehabilitasyon çalışmalarını, ağaçları, bitkileri gördük. Bu proje hem ülke hem de şehir ekonomisine katkı sağlayacak. Bizim lisemizden mezun olup burada çalışan mühendislerimiz var. Bu bizim için gurur verici" şeklinde konuştu. Yıldız, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına daha çok ağırlık verilmesi talebinde de bulundu.

Tesiste Enerji Sistemleri Mühendisi olarak çalışan Semih Gülşen ise "Tesisi gezmek isteyen İzmirlilerden yoğun talep alıyoruz. Amacımız zaten buranın aynı zamanda bir eğitim merkezi olmasını sağlamaktı. Bu doğrultuda misafirlerimizi severek ağırlıyor, sahamızı gezdiriyoruz. Önyargıyla gelen ziyaretçilerimizin mutlu ayrıldığını görmek bizi de mutlu ediyor" dedi.

Nasıl ziyaret edilir?

Tesisi ziyaret etmek isteyenlerin bir dilekçeyle Konak eski belediye binasındaki Atık Yönetimi Daire Başkanlığı'na başvurması gerekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanı'na biyogaz tesisi kurarak hem çöp sorununa çözüm bulmuş hem de yılda yaklaşık 90 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik enerjisi üretilmesini sağlamıştı.