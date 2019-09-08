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Harp Okulu Lojmanlarında yüksekten düşme

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı Lojmanlarındaki binanın 4. katından merdiven boşluğuna düşen çocuk yaşamını yitirdi.

08.09.2019 23:48
Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı Lojmanlarındaki binanın 4. katından merdiven boşluğuna düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Deniz Harp Okulu Dekanlığında görevli Yarbay Cüneyt D'nin oğlu 15 yaşındaki Demirhan D, giriş kartı ile geldiği Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki lojmanda bulunan binanın 4. katından, henüz bilinmeyen nedenle merdiven boşluğuna düştü.
Ambulansla Tuzla Devlet Hastanesine götürülen Demirhan D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Harp Okulu Lojmanlarında yüksekten düşme

Deniz Harp Okulu, Tuzla, Güncel

Kaynak: AA

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