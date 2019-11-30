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Harput'ta sis güzel görüntüler oluşturdu

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi sisle birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.

30.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:41
'ın tarihi Mahallesi sisle birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.
Meteoroloji'nin uyardığı yağmur yağışı Elazığ'da etkili olmaya başlarken, kent genelin de sis oluştu. Sis nedeniyle kentin yüksek kesimleri görünmez hale geldi.Tarihi Harput Mahallesi'de sisle ayrı bir görsel oluşturdu. Yer yer 5 metreye kadar görüş mesafenin düştüğü Harput'ta tarihi mekanlar da görünmez oldu.
Elazığ'a tamamen sis çöktüğünü belirten Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Görüş mesafesi 5-6 metreye kadar düştü. Harput'un oksijeni ve temiz havası ile çok farklıdır. Bugün yaz havası gibi daha fazla kalabalık. Vatandaşlar fotoğraf çektirmek için gelmişler. Elazığ hiç gözükmüyor. Tamamen sisler altında. Biz burada yaşayanlar olarak şanslıyız. Havası temiz ve oksijeni boldur. Elazığ'dan Harput'a gelirken bayağı dikkatli geldik. Görüş mesafesi bayağı düşmüş. 5-6 metreye kadar düşmüş. Harput'tan bakıldığı zaman Elazığ hiç gözükmüyor" dedi.
Harput'un havasının daima merkezden güzel olduğunu aktaran Zeynal Kılınç ise kışın Elazığ merkezde genelde sis olduğunu aktardı.
(İHA)
Harput'ta sis güzel görüntüler oluşturdu

Elazığ, Harput, Güncel

Kaynak: İHA


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