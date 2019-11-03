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Harput'taki definecilere şok baskın, o anlar kamerada

Elazığ'da Harput Kalesi için de kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından nefes kesen kovalamaca ile yakalandı.

03.11.2019 19:30
Elazığ'da Harput Kalesi için de kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından nefes kesen kovalamaca ile yakalandı. Jandarma personelinin depar atarak bir şüpheliyi kovalaması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi yapıların korunması ve zarar verilmemesi için sürdüğü çalışmada Harput Mahallesi'ndeki Harput Kalesi'nde şüpheli şahısları fark etti. Güvenlik kamerasından kaçak kazı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik şok baskın gerçekleştirildi. Baskın sırasında şüphelilerden biri kaçmaya başlayınca jandarma personeli de peşini bırakmadı. Yaşanan kovalamaca sonrası o şüpheli de yakalandı. O kovalamaca anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Sit alanı olan kalede kaçak kazı yaparken suç üstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınmasının ardından jandarmaya götürüldü.
Jandarmada ifadesi alınacak olan şüphelilerin daha sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.
(İHA)
Harput'taki definecilere şok baskın, o anlar kamerada

Güncel

Kaynak: İHA


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