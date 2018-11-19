Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz Açıklaması

Şanlıurfa
'nın Harran
Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz
, Mevlid kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, Mevlid kandilinin tüm insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesini diledi.
Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Mevlid kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammedi'in (sav) doğumu vesilesiyle kutlanan Mevlid kandilinin önemine dikkat çekti. Özyavuz, mesajında, "Peygamber Efendimizin doğumu karanlıkları aydınlığa çevirirken insanlığa rahmet ve güzellikler sunmuştur. Binlerce yıllık geçmişe uzanan insanlık tarihi boyunca gelen rehberler, peygamberler silsilesinin sonuncusu, barış dini İslam'ı müjdeleyen sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed olmuştur. Mevlid Kandilimizin tüm insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesine vesile olması temennisi ile milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecede yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında makbul olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA
Huzur,Şanlıurfa,Harran,Mehmet Özyavuz
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:02