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Harran Belediyesi el sanatlar ve görsel sanatlar kursları düzenleyecek

Harran Belediyesi tarafından el sanatları ve görsel sanatlar kursları düzenlenecek.

15.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:58Harran Belediyesi el sanatlar ve görsel sanatlar kursları düzenleyecek
Belediyesi tarafından el sanatları ve görsel sanatlar kursları düzenlenecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada öğrenci ve yetişkinlere yönelik çeşitli alanlarda 11 farklı kurs gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, düzenleyecekleri kurslarla özellikle öğrencilerin sosyalleşeceğini ve çeşitli hobiler kazanacağını belirtti.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yürütüklerini belirten Özyavuz, kültür ve gençlik merkezinde öğrenci ve yetişkinlere yönelik kursların açılması için gerekli çalışmaların tamamlandığını ifade etti.
Açıklamada kurslara kayıt yaptırmak isteyenlerin Harran Belediyesi Kültür Merkezi hizmet binasına giderek başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

Mahmut Özyavuz, Harran, Güncel

Kaynak: AA

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