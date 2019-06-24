24.06.2019 14:28
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Harran'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 gözaltı

Harran

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Harran'a bağlı Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Göçer ile Demirbaş ailesinin bireyleri, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Halil Göçer ile İsmail ve Mehmet Demirbaş, kavgada ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlarla yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Göçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Halil Göçer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu 'ndaki otopsi sonrası toprağa verilmek üzere bugün ailesine teslim edildi.
Öte yandan kavgayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Halil Göçer , Şanlıurfa , Harran , Güncel

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