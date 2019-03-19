Harran'da Engelli İki Vatandaşa Akülü Tekerlekli Sandalye

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Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz engelli iki vatandaşı evinde ziyaret ederek, akülü tekerlekli sandalye hediye etti.Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz gönüllere dokunmaya devam ediyor. Özyavuz, son olarak Minare Mahalle Muhtarı Ahmet Arslan ve beraberindekilerle trafik kazası geçiren Mahmut Kartal'ı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Özyavuz ve beraberindekiler daha sonra bedensel engelli vatandaş Halaf Barman ve Mustafa Kayalı'yı da evinde ziyaret ederek akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Amaçlarının Harran'daki bütün engelleri kaldırmak olduğunu belirten Özyavuz, "Bizler, engelli vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısına çare olmaya çalışıyoruz. Engellileri sosyal hayata adapte etmek için çalışmalar yapıyor, kardeşlerimizi, sokaklarda özgürce dolaşmalarını sağlayacak akülü sandalye ile buluşturuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmesi ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi yanında onların eğlenmesi, dinlenmesi ve güzel vakit geçirmesi için birçok kurum ve kuruluş tarafından örnek alınabilecek projelere imza atıyoruz. Harran'da engelliler için hazırladığımız projeler devam edecek. Biz her kesimin, herkesin belediyesiyiz" dedi.Engelli vatandaş Halaf Barman, kendilerini evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan ve akülü araç hediye eden belediye başkanı Özyavuz'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA