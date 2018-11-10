Harran'da Sanatsal ve Mesleki Kurslar Açılacak

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi ile Harran
Belediyesi'nin katkılarıyla ilçeye kazandırılan kültür ve gençlik merkezinde, gençlere yönelik resim, müzik, el sanatları, bilgisayar ve halk oyunları alanlarında kurslar açılacak.
Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz
un talimatıyla, Kültür ve Gençlik Merkezi'nin faaliyetlerinin başlaması amacıyla Kültür ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile Harran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
arasında, sanatsal ve mesleki kurs protokolü imzalandı. Harran Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karatüme ile Harran İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Demiroğlu arasında imzalanan protokol, tüm eğitim kademesindeki gençlere yönelik resim, müzik, el sanatları, halk oyunları ve bilgisayar alanlarında açılacak kursları kapsadı.
Belediye Başkan Yardımcısı Karatüme, Kültür ve gençlik Merkezi'nin ilçe için büyük bir kazanım olduğunu belirterek,"Merkezimizde, gençlerin boş zamanlarının değerlendirilmesi sağlanarak, yeteneklerini ortaya çıkaracak faaliyetler yapılacak" dedi.
Stem merkezi kurulacak
Karatüme, kursların yanı sıra STEM Merkezi'nin de kurulacağı bilgisi vererek, "Harran'da, bilim küllerinden yeniden doğacak. Kültür ve Gençlik Merkezi bünyesinde kurulacak STEM Merkezi'nde, Şanlıurfa'da ilçelerinde kurulan ilk STEM merkezi olma özelliğini taşıyacak Harran STEM Merkezi'nde gençlerimiz robotik kodlama, mühendislik, fen ve matematik alanlarında sertifikalı eğitimler alarak, teknolojiyi kullanan değil üreten bireyler olacaklar" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa,Harran
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:53