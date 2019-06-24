24.06.2019 18:52
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Harran'daki silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Harran

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde husumetli iki aile arasında yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa 'nın Harran ilçesinde husumetli iki aile arasında yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Harran İlçesine bağlı Başak kırsal Mahallesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki aile arasında yaşanan ve Halil Göçer isimli şahsın ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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