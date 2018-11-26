Harran'dan Kısa Kısa

Uluslararası Ekolojik Kadın Köyü Derneği üyeleri, Harran
ilçesini ziyaret etti.
İlçenin tarihi ve turistik mekanlarını gezen dernek üyeleri, daha sonra Harran Gençlik Merkezini ziyaret etti.
Dernek Başkanı Hüzün Yücel
, yaptığı açıklamada, Şanlıurfa
'nın tarihi bir kent olduğunu hatırlatarak, kent merkezindeki programlarının ardından hemen dönmek yerine Harran'ı gezmeye karar verdiklerini söyledi.
Harran Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karatüme de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Harran'da yeni bir kütüphane açıldı
Harran Belediyesinin desteğiyle yaptırılan okul kütüphanesinin açılışı yapıldı.
Balkır Ortaokulunda görev yapan öğretmen Mustafa Özkan
'ın girişimleriyle Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz
'un destekleriyle okul bahçesinde bulunan bina onarılıp kütüphaneye dönüştürüldü.
Özkan'ın sosyal medya üzerinde kitap talebi üzerine kütüphaneye kitapseverler tarafından Trabzon
, Gümüşhane
gibi illerden kitap bağışlandı.
Açılışı yapılan kütüphaneye Mehmet Özyavuz ismi verildi. Okul yönetimi kendilerine destek sunanlara teşekkür etti.
Harran
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:03