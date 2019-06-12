Harran İlçe Milli Eğitim Müdürü Bircan, görevine başladı

Harran
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Bircan, görevine başladı.
Bircan, göreve başlaması dolayısıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede hizmet edecek olmanın sevincini yaşadığını söyledi.
Tarih kokan bir ilçede görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bircan, şöyle devam etti:
"Harranlılara hizmet etmek ve eğitim çıtasını yükseklere çıkarmak öncelikli hedefimdir. Ülkelerin kaderi eğitimin kaderiyle eşdeğerdir. Eğitimciler olarak ülkemizin geleceğini sağlam temeller üzerine kurmak bizim görevimizdir. Bu amaç doğrultusunda kıymetli meslektaşlarımla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sevdiklerini geride bırakarak farklı diyarlardan buraya gelip gözleri boncuk boncuk bakan evlatlarımızı yarınlara hazırlayan kıymetli meslektaşlarım, sizler bizim kıymetlimizsiniz."
Kaynak: AAHarran
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