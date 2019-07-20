Harran Konteyner Kent kapatılıyor

ŞANLIURFA'nın Harran
ilçesinde, kurulu olan 9 bin 500 Suriyelinin barındığı Harran Konteyner Kent kapanıyor.
Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü için çadır ve konteyner kentlerin kapatılmasına devam ediliyor. Daha önce Ceylanpınar
, Suruç ve Akçakale
kamplarının kapatıldığı Şanlıurfa
'da bu kez de Harran Konteyner Kenti'nin kapatılacağı bildirildi.
Harran Konteynır Kent kampında barınan 9 bin 500 Suriyeliden kendi imkanlarıyla ev tutacak olanlara kira yardımı yapılacağı, kamplarda kalmak isteyenlerin ise Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan çadır kente gönderileceği öğrenildi.