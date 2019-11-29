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Harran Üniversitesi öğrencilerinden okul boyama etkinliği

Harran Üniversitesi (HRÜ) Eğitim Fakültesi öğrencilerince Direkli İlkokulunda boyama etkinliği düzenlendi.

29.11.2019 13:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:12Harran Üniversitesi öğrencilerinden okul boyama etkinliği
Harran Üniversitesi (HRÜ) Eğitim Fakültesi öğrencilerince Direkli İlkokulunda boyama etkinliği düzenlendi.
HRÜ Eğitim Fakültesinden 50 gönüllü öğrenci tarafından merkez ilçesi Direkli İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, okulun duvarlarına çeşitli karikatürler çizilirken, öğrenciler de çizilen karikatürleri boyadı.
Ayrıca program kapsamında "Hayal Dinleme" etkiliğiyle öğrencilerin hayalleri dinlendi, çeşitli oyunlarla keyifli dakikalar geçirmeleri sağlandı.
Etkinliğe, Eyyubiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Bağlarbaşı Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Buğrul, HRÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Göçen katıldı.

Harran Üniversitesi, Eyyübiye, Güncel

Kaynak: AA

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