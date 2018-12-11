Harran Üniversitesinde Nostaljik Film Festivali Başladı

11 Aralık 2018 Salı 16:34



11 Aralık 2018 Salı 16:34

Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen "Nostaljik Film Festivali" etkinlikleri başladı.Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Merkezi dersliklerde müzik dinletisi ile başlayan Nostaljik Film Festivali, sergi ve film gösterimi ile devam etti. Etkinliğe katılan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Çiğdem, fakültenin hatıra defterine temennilerini yazdı. Rektör Prof. Dr. Çiğdem Fakültenin hatıra defterine, "Güzel Sanatlar Fakültesince tertip edilen resim ve film gösterisi programının, gelecek nesillere örnek olmasını, Ufuk açıcı olmasını, öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerine katkıda bulunmasını ümit eder, çalışmaya katkı sunanların başarılarının devamını dilerim" ifadelerini yazdı. Prof. Dr. Recep Çiğdem daha sonra salonda bulunan öğretim görevlileri ile beraber hazırlanan pastayı keserek, programın ileri ki aşamalarda öğrenciler açısından örnek teşkil etmesini temenni etti.Fakülte tarafından programa katılan öğrenci ve davetlilere ikramlar yapıldıktan sonra etkinlikler kapsamında 4 farklı salonda film gösterimi yapıldı. - ŞANLIURFA