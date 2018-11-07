Harran ve Akçakale'de Sağanak

ŞANLIURFA'nın Suriye
sınırındaki Harran
ve Akçakale
ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağmur öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Yağmur nedeniyle yollar göle döndüğü için trafikte aksamalar yaşanırken, vatandaşlar ise kapalı alanlara girdi. Harran'da ise sağanak nedeniyle rögarlar taştı, caddeler su altında kaldı, ekili arazilerde hasar oluştu. - Şanlıurfa
Şanlıurfa,Suriye,Harran,Akçakale
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:38