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Harranlı öğrenciler Avusturya'da staj yapıyor

Harran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Avusturya'da staj yapıyor.

19.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:20Harranlı öğrenciler Avusturya'da staj yapıyor
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'da staj yapıyor.
Okulda eğitim gören 7 kız öğrenci, Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus-Mesleki Eğitim Akreditasyon Belgesi ile Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında Avusturya'nın Viyana kentine gitti.
Burada 15 gün kalacak öğrenciler, İngilizce öğretmeni Hatice Ateş gözetiminde, işletme ve meslek okullarında mesleki uygulama ve staj faaliyeti gerçekleştirecek.
Okulun Müdürü Bekir Arslan, öğrencilerin yurt dışında yeni deneyimler kazanacaklarını söyledi.
Öğrencilerin aldıkları deneyimlerini eğitimle birleştireceklerini ifade eden Arslan, öğrencilere başarılar diledi.

Anadolu Lisesi, Avusturya, Harran, Güncel

Kaynak: AA

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