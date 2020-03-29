Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Harry Kane, Tottenham'dan ayrılmayı düşünüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Harry Kane, takımdan ayrılabileceğini söyledi.

29.03.2020 23:42 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:42
Harry Kane, Tottenham'dan ayrılmayı düşünüyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Harry Kane, takımdan ayrılabileceğini söyledi.
İngiliz oyuncu, Tottenham'ın eski futbolcusu Jamie Redknapp'ın Instagram hesabında yaptığı canlı yayında geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Futbolu Tottenham'da bırakıp bırakmayacağı sorusunu cevaplayan Kane, "Buna evet diyemem, hayır da diyemem. Spurs'u çok seviyorum ve her zaman seveceğim. Ama bunun için burada kalacak biri değilim." ifadelerini kullandı.
Kalması için takımın doğru işler yaptığını ve geliştiğini hissetmesi gerektiğini söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Ben hırslı bir oyuncuyum. Gelişmek, zirvede olmak istiyorum. Burada kalmam takımın nasıl gelişeceğine bağlı. Sonsuza kadar Tottenham'da kalmayabilirim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Harry Kane, Tottenham, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Harry Kane, Tottenham'dan ayrılmayı düşünüyor - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Tunç Üner taburcu olacağını iddia etmişti! Buse Terim yalanladı Spor
Tunç Üner taburcu olacağını iddia etmişti! Buse Terim yalanladı
Fatih Terim’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi Spor
Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi
Ünlü sporcudan inanılmaz itiraf: Kaplanım yüzünden 250 bin dolar ödedim Spor
Ünlü sporcudan inanılmaz itiraf: Kaplanım yüzünden 250 bin dolar ödedim
Evde temizlik yapan güzel spor spikeri sosyal medyayı salladı Spor
Evde temizlik yapan güzel spor spikeri sosyal medyayı salladı
Avrupa futbolu için acı gerçek ortaya çıktı: 3 Mayıs’ta başlamayacak Spor
Avrupa futbolu için acı gerçek ortaya çıktı: 3 Mayıs'ta başlamayacak
Herkes Vedat Muriqi’i bekliyordu, müthiş teklif genç yıldıza geldi Spor
Herkes Vedat Muriqi'i bekliyordu, müthiş teklif genç yıldıza geldi
Boateng’ten Arsenal’in yıldızına Beşiktaş çağrısı! Sosyal medya yıkıldı Spor
Boateng'ten Arsenal'in yıldızına Beşiktaş çağrısı! Sosyal medya yıkıldı
G.Saray, koronavirüs krizi sonrası 4 isimle sözleşme imzalayacak Spor
G.Saray, koronavirüs krizi sonrası 4 isimle sözleşme imzalayacak

Son Dakika Spor Haberleri

00:04: Formula 1 günlükleri #1: Lewis Hamilton, Michael Schumacher’in rekorunu egale edebilir mi? - Spor 23:46: TFF'den Rüştü Reçber'e "geçmiş olsun" mesajı - Spor 23:46: TPFD futbol camiasına yardım çağrısında bulundu - Spor 23:46: Van Hooijdonk'tan Türkçe 'evde kal' mesajı - Spor 23:42: Harry Kane, Tottenham'dan ayrılmayı düşünüyor - Spor 23:40: Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi - Haberler 23:07: İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık - Haber 21:23: Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi - Spor 19:05: Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak - Spor 17:42: Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım - Spor 16:20: İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak - Spor 16:04: Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif - Spor