Harry Kewell'a maç öncesinde plaket verildi

Galatasaray'ın Avustralyalı eski futbolcusu Harry Kewell, sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu'ndaki Başakşehir maçını izlemeye geldi. Kewell'a Galatasaray'a hizmetlerin ötürü maç öncesinde saha kenarında plaket verildi. Harry Kewell'a plaketi Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak takdim etti.

TRİBÜNLERDEN YOĞUN SEVGİ GÖSTERİSİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar da Kewell'a yoğun sevgi gösterisinde bulunurken, eski futbolcularını tribünlere çağırdı. 41 yaşındaki Avustralyalı da taraftarların isteğini kırmadı ve tribünleri gezdi. 2008-2011 yılları Galatasaray'da forma giyen Harry Kewell, 89 resmi maçta görev aldı ve 34 kez gol sevinci yaşadı. Kewell futbolu bıraktıktan sonra kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor.