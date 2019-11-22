Haberler » Spor » Harry Kewell'a maç öncesinde plaket verildi - Spor

Harry Kewell'a maç öncesinde plaket verildi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell'a Medipol Başakşehir maçı öncesi hizmetlerinden ötürü plaket verildi.

22.11.2019 20:33 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:08

'ın Avustralyalı eski futbolcusu Harry Kewell, sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçını izlemeye geldi. Kewell'a Galatasaray'a hizmetlerin ötürü maç öncesinde saha kenarında plaket verildi. Harry Kewell'a plaketi Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak takdim etti.

TRİBÜNLERDEN YOĞUN SEVGİ GÖSTERİSİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar da Kewell'a yoğun sevgi gösterisinde bulunurken, eski futbolcularını tribünlere çağırdı. 41 yaşındaki Avustralyalı da taraftarların isteğini kırmadı ve tribünleri gezdi. 2008-2011 yılları Galatasaray'da forma giyen Harry Kewell, 89 resmi maçta görev aldı ve 34 kez gol sevinci yaşadı. Kewell futbolu bıraktıktan sonra kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor.

Harry Kewell'a maç öncesinde plaket verildi

Harry Kewell, Galatasaray, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (4)
FTHYLMZ:teslim ederim takımı arkama bakmam
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KEWELL:severiz kendisini
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MEMLEKETİM:Yalakalarda inecek var. Sanki bedava oynadi.
Yayından Kaldır
1 4
Cevap yaz
FALCAO:Kıskandım
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
23:27 Galatasaray - Medipol Başakşehir maçından kareler -2-
23:24 Engin İpekoğlu: "Yine 3 puanı bir arada göremedik"
23:23 Hakan Kutlu: "1 puan kötü değil"
23:19 Galatasaraylı futbolcular, taraftarlardan özür diledi
23:12 CANLI YAYIN DUYURUSU
23:08 Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti!
23:04 Medipol Başakşehir ligde maç fazlasıyla lider
23:00 Cinsel istismar suçundan tutuklandı, elleri kelepçeli halde firar etti
22:50 Galatasaraylı taraftarlar, Arda Turan'ı ıslıkladı!
22:35 Galatasaray'ın 41 maçlık serisi son buldu
20:50 Arda Turan maç öncesinde Fatih Terim'in elini öptü!
14:35 Beşiktaş ile Galatasaray arasında müthiş takas! Al Diagne'yi ver Oğuzhan'ı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22.11.2019 23:33:50