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Harry Kewell'a plaket verildi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell'a Başakşehir maçı öncesi hizmetlerinden ötürü plaket verildi.

22.11.2019 21:05 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:05Harry Kewell'a plaket verildi
'ın eski futbolcusu Harry Kewell'a maçı öncesi hizmetlerinden ötürü plaket verildi.
Galatasaray'ın Avustralyalı eski futbolcusu Harry Kewell, sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu'ndaki Başakşehir maçını izlemeye geldi. Kewell'a Galatasaray'a hizmetlerin ötürü maç öncesinde saha kenarında plaket verildi. Harry Kewell'a plaketi Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak takdim etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Kewell'a yoğun sevgi gösterisinde bulunurken, eski futbolcularını tribünlere çağırdı. 41 yaşındaki Avustralyalı da taraftarların isteğini kırmadı ve tribünleri gezdi. 2008-2011 yılları Galatasaray'da forma giyen Harry Kewell, 89 resmi maçta görev aldı ve 34 kez gol sevinci yaşadı. Kewell futbolu bıraktıktan sonra kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor.
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Harry Kewell, Galatasaray, Başakşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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