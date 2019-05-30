Harry Potter'ın sihirli dünyası hem izlendi hem dinlendi!

Zorlu PSM'nin Movies in Concert serisi kapsamındaki yeni konserinin sihirli dünyası hem izlendi hem dinlendi! Canlı orkestra eşliğinde dördüncü filmin dev ekranda gösteriminin yaptığı, bu büyüleyici etkinlik 2016 yılında başladı.

Konser sırasındaki sevilen karakterlere olan alkışlar konsere keyifli anlar yaşattı. "Off Ne giysem?" sorusunun cevabı ise alışılmışın dışında olmuş, Harry Potter cübbeleri, popüler olan asalar ve aksesuarlara filmi sevenlerin yoğun ilgisi vardı.

"Harry Potter Film Concert" serisi, Harry Potter'ın sihrini dünyanın dört bir köşesine taşımaya devam ediyorken yeni seri konseri ise 2020 Ocak ayında...

Haberlercom Şaziye Ceyhan

Kaynak: Bültenler