14 Kasım 2018, 17:09
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Harry Potter Müzesi Buldum ?? | Mösyö Taha ile Ev Turu

Harry Potter müzesi demekte hiçbir sakınca görmediğim Taha'nın evini ziyaret ettim. Universal Stüdyoları'nı gezdiğimden beri bu kadar heyecanlanmamıştım. Potterheadler beni anlayacaktır.

Harry Potter müzesi demekte hiçbir sakınca görmediğim Taha'nın evini ziyaret ettim. Universal Stüdyoları'nı gezdiğimden beri bu kadar heyecanlanmamıştım. Potterheadler beni anlayacaktır. ??Her şey için çok teşekkür ederim Taha ?? Taha'nın kanalındaki videomuz ??https://youtu.be/qpmdK-jJVfI

Mösyö Taha'nın kanalına abone olun ??http://bit.ly/mosyotaha

Her pazartesi, çarşamba ve cuma video yüklüyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve zile ?? tıklamayı unutmayın ?? http://bit.ly/Duygu

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14 Kasım 2018 Çarşamba 17:09