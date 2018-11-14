Harry Potter
müzesi demekte hiçbir sakınca görmediğim Taha'nın evini ziyaret ettim. Universal
Stüdyoları'nı gezdiğimden beri bu kadar heyecanlanmamıştım. Potterheadler beni anlayacaktır. ??Her şey için çok teşekkür ederim Taha ?? Taha'nın kanalındaki videomuz ??https://youtu.be/qpmdK-jJVfI
Mösyö Taha'nın kanalına abone olun ??http://bit.ly/mosyotaha
Her pazartesi, çarşamba ve cuma video yüklüyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve zile ?? tıklamayı unutmayın ?? http://bit.ly/Duygu
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14 Kasım 2018 Çarşamba 17:09