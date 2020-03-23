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Harry Wilson'ın Derby County Formasıyla Attığı En İyi Goller

Derby County'nin 2018-19 sezonunda Liverpool'dan kiraladığı İngiliz orta saha oyuncusu Harry Wilson, Derby County formasıyla çıktığı 50 maçta 18 kez rakip fileleri havalandırdı. Harry Wilson'ın Koçlar'la çıktığı maçlarda attığı gollerden en iyi golleri Dugout farkıyla sizler için derledik.

23.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:00
Derby County'nin 2018-19 sezonunda Liverpool 'dan kiraladığı İngiliz orta saha oyuncusu Harry Wilson, Derby County formasıyla çıktığı 50 maçta 18 kez rakip fileleri havalandırdı. Harry Wilson'ın Koçlar'la çıktığı maçlarda attığı gollerden en iyi golleri Dugout farkıyla sizler için derledik. Harry Wilson’ın Derby County Formasıyla Attığı En İyi Goller

Kaynak: Dugout

Etiketler : Liverpool, Spor

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