Harşit Çayı'nda Mahsur Kalan Yaralı Şahin Kurtarıldı

Gümüşhane
'de Harşit Çayı'na düşen yaralı şahin, belediye ekipleri ve çevredeki vatandaşların uğraşları sonucu kurtarıldı.
Kentte, Harşit Çayı kenarında yaralı halde şahini fark eden vatandaşlar, durumu Gümüşhane Belediyesi Beyaz Masa'ya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralı şahini mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri ve çevredeki vatandaşların uzun uğraşları sonucu yaralı şahin, bulunduğu yerden ip yardımıyla kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Gümüşhane, Güncel
Kaynak: DHA