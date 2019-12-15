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Harun Budaklar Karaköprü'de Afrika'yı anlattı

Karaköprü Belediyesinin düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda Eğitimci Yazar Harun Budaklar, Afrika izlenimlerini ve sınır tanımayan kardeşliği anlattı.

15.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:45Harun Budaklar Karaköprü'de Afrika'yı anlattı
Belediyesinin düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda Eğitimci Yazar Harun Budaklar, izlenimlerini ve sınır tanımayan kardeşliği anlattı.

Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Sekizincisi düzenlenen kültür ve sanat etkinliğinde Eğitimci Yazar Harun Budaklar, 'Kardeşlik sınır tanımaz' semineri gerçekleştirdi.

Budaklar özellikle Afrika ülkelerine 'den giden yardımlar neticesinde orada oluşan kardeşlik köprüsünü ve Afrika'daki çocukların ve kadınların yaşadıkları açlığı, sorunları, gözlemlerini anlattı.

Programa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Programda bir konuşma yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kültür ve sanat etkinliklerini yaparken insanlara bir şeyler katacak konu ve konukları seçtiklerini dile getirirken, "Bugün de Harun Budaklar hocamızdan Afrika'daki kardeşlerimizi, onların yaşayışlarını ve Türkiye Cumhuriyeti ile kurdukları gönül kardeşliğini anlatacak. Orada insanların nasıl yaşadığını, nasıl şükrettiklerini öğreneceğiz. Kendileri Afrika'da güzel hizmetlerde bulunmuş ve oradaki kardeşlerimizle bir gönül bağı kurmuştur" diye konuştu.

Eğitimci Yazar Harun Budaklar da düzenlenen programdan dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti. Programın ardından Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan, Budaklar'a çiçek ve plaket takdim ederek seminerden dolayı teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Metin Baydilli, Karaköprü, Türkiye, Afrika, Güncel

Kaynak: İHA

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