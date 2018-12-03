Harun'dan 10. Penaltı Kurtarışı

Fenerbahçeli Harun Tekin
, karşılaştığı son 23 penaltının 10'nunu kurtarmayı başardı.
Fenerbahçe'de sezon başında Bursaspor
'dan transfer olan Harun Tekin kurtardığı penaltılar ile adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor
karşısında Rodallega'nın penaltısını kurtaran Tekin, kurtardığı penaltılara Kasımpaşa
karşısında da bir yenisini ekledi. 7. dakikada Isla'nın eline çarpan top sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu
penaltı noktasını göstermiş ve topun başına Diagne geçmişti. Diagne'nin penaltısını kurtarmayı başaran Harun Tekin, 23 kez karşılaştığı penaltı pozisyonlarının 10'nunu kurtarmasını bildi. - İSTANBUL
Fenerbahçe,Bursaspor,Harun Tekin
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:09