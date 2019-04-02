Harun Kopoycu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BALIKESİR GÖNEN belediye başkan adayı olan Harun Kopoycu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR GÖNEN ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Harun Kopoycu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BALIKESİR GÖNEN adayı Harun Kopoycu kimdir? BTP BALIKESİR GÖNEN adayı Harun Kopoycu yüzde kaç oy aldı?

Harun Kopoycu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BALIKESİR GÖNEN belediye başkan adayı olarak gösterilen Harun Kopoycu GÖNEN ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. GÖNEN ilçesinde % 0,15 oranında oy olan Harun Kopoycu adlı BTP adayı toplamda 78 adet oy sayısına ulaştı.

BALIKESİR GÖNEN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.