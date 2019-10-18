Haberler » Güncel » Harun, Kruse ve Emre antrenmana katıldı

Harun, Kruse ve Emre antrenmana katıldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

18.10.2019 14:10Harun, Kruse ve Emre antrenmana katıldı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Grip olan kaleci Harun ile Kruse ve Emre Belözoğlu da antrenmanda yer aldı.
Sarı-lacivertli ekipte Denizlispor hazırlıkları sürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
(İHA)

Denizlispor, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:55 "Aliya dünya tarihine miras kalacak çok önemli bir şahsiyet"
14:54 Erdoğan: "Halen ülkemizdeki 3,6 milyon Suriyeli'den 350 bini PKK/YPG'nin işgali altındaki yerlerden...
14:54 Çin'de toprak kayması: Sürücü son anda kaçtı
14:49 Dünya Mülteci ve Göç Kongresi'nin sonuç bildirgesi açıklandı
14:54 AYM'den cinsel istismarla suçlanan öğretmen için 'ihlal yok' kararı
14:53 Türkiye İmsad İnşaat Malzemeleri sanayi bileşik endeksi eylül 2019 sonuçları açıklandı
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek
18.10.2019 14:55:12