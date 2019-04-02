Harun Özbiliş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL SİLİVRİ belediye başkan adayı olan Harun Özbiliş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL SİLİVRİ ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Harun Özbiliş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL SİLİVRİ adayı Harun Özbiliş kimdir? BTP İSTANBUL SİLİVRİ adayı Harun Özbiliş yüzde kaç oy aldı?

Harun Özbiliş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL SİLİVRİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Harun Özbiliş SİLİVRİ ilçesinde % 0,20 oranında oy almıştır. SİLİVRİ ilçesinde % 0,20 oranında oy olan Harun Özbiliş adlı BTP adayı toplamda 198 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL SİLİVRİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.