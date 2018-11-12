12 Kasım 2018, 00:35
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Harun Tekin: "2. Yarı Bocaladığımız Dönemler Oldu"

Harun Tekin: "2. Yarı Bocaladığımız Dönemler Oldu"

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Harun Tekin açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin  Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Harun Tekin açıklamalarda bulundu.
"2. yarı bocaladığımız dönemler oldu" 
"Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Çok baskılı başladık ve 2 gol bulduk. 2. yarı bocaladığımız dönemler oldu ama hak ettik. İnşallah devamı da gelecek."
"Gol yemeden de kazanmak güzeldi"
"Son 3 maçtır takım olarak mücadele ediyoruz ve alanı daraltarak oynuyoruz. Bu da takıma olumlu etki etti. Gol yemeden de kazanmak güzeldi. Elimden gelenin en iyisini yapmaya, takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah bu performansım sürer."
Fenerbahçe,Aytemiz Alanyaspor,Harun Tekin

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