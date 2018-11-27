Harun Tekin Çaresizliği

Sezon başında kale konusunda yeni bir adım atarak Harun Tekin
'i Bursaspor
'dan transfer eden Fenerbahçe
'de ciddi bir sorun göze çarpıyor.
Takım halinde savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, 13 maçta 17 gol yedi. Geldiği günden bu yana 9 maçta sarı-lacivertli kaleye geçen Harun da 14 gole çare olamadı. Ancak takım halinde yaşanan çöküş, 29 yaşındaki kalecinin olumlu hareketlerine de gölge düşürdü. Harun, maç başına 1.5 gol yedi. Buna karşın kurtarış yüzdeleriyle de öne çıktı.
Maç başına Fenerbahçe kalesine en az 6 şut gelirken, Harun en az 4 şut kurtarışıyla dikkat çekti. Harun Tekin, Trabzonspor
maçında da biri penaltı olmak üzere 6 şut çıkarırken, en iyi maçlarından birini oynadı.
Tecrübeli eldiven ligde yüzde 73'lük bir kurtarış oranı tuttururken, buna rağmen takımın başarısızlığı nedeniyle sınıfta kaldı.
9 maçta sarı-lacivertli kaleye geçen Harun da 14 gole çare olamadı.
Bursaspor,Fenerbahçe,Harun Tekin