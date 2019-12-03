Haberler » Spor » Harun Tekin: 'İki kulvarda da bu sene kupayı kaldırmak istiyoruz' - Spor

Harun Tekin: "İki kulvarda da bu sene kupayı kaldırmak istiyoruz"

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Harun Tekin, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

03.12.2019 23:17 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:22Harun Tekin:
'nin başarılı kalecisi Harun Tekin, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Harun Tekin, iki kulvarda da bu sene kupayı kaldırmak istediklerini ifade ederek, "Bugün de kazandığımız için mutluyuz. Bizim için önemliydi. Oynamayan oyuncular için eksikleri gidermek ve forma şansı bulmak. Avantajlı bir skor yakaladığımız için teşekkür ederim arkadaşlarıma. İlk ayakta böyle bir galibiyet aldığımız için takımı tebrik ediyorum. Uzun süreden beri oynamıyordum. Bu karşılaşmalar oynamayan oyuncular için çok önemli. Daha önce Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasında oynayamadım rahatsızlıktan dolayı. Altay ile güzel bir rekabetimiz var. Bu da bizim kalemize yansıyacak. Ben de formayı özledim" dedi. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Harun Tekin, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

00:04 Vedat Muriç'ten Deniz Türüç'e: Hadi başka kapıya - Spor
23:59 Tolgay Arslan'dan Ersun Yanal'a flaş gönderme! - Spor
23:57 İstanbulspor maçının ardından - Spor
23:56 Maçın ardından - Spor
23:52 Maçın ardından - Spor
23:41 İstanbulspor maçının ardından - Spor
23:30 Tolgay Arslan: Oynayamadığım için mutsuzum, geceleri uyuyamıyorum - Spor
23:05 Mert'ten "Gel bizde oyna" diyen Avusturya Teknik Direktörü'ne yanıt: Kalbim ay-yıldız için atıyor - Spor
22:38 Fenerbahçe, İstanbulspor'u 4-0 yendi - Spor
22:06 Ferdi Kadıoğlu'nun performansı Fenerbahçeli taraftarları mest etti! - Spor
16:28 +18 filmlerle olay olan Sibel Kekilli yeni filminde terörist rolünü oynayacak
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
11:45 Kayserililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma yanıtı
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı
09:25 Acısı taze anne, yürekleri dağladı
4.12.2019 00:38:46