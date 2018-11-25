Harun Tekin, Süper Ligin En Çok Penaltı Kurtaran Kalecisi Oldu!

Süper Ligin 13. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Rodallega'nın penaltısını Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin kurtardı. 26. dakikada penaltıda gole izin vermeyen Harun, bu kurtarışla birlikte Süper Lig'de en çok penaltı kurtaran kaleci oldu.

SÜPER LİG'İN EN İYİSİ OLDU

2014-15 sezonundan bu yana 21 penaltı atışının 9'unu kurtaran Harun, %42.9 başarı oranı sağladı. Harun Tekin, bu süre içinde Süper Lig'de en fazla penaltı kurtaran kaleci oldu.

(Sporx)