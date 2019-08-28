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Harvard'ı kazanan Filistinli öğrenci, 'sosyal medya paylaşımları' nedeniyle sınır dışı edildi

Harvard Üniversitesi’ni kazanan Filistinli bir öğrenci, ülkeye girişi esnasında vizesi iptal edilerek sınır dışı edildi.

28.08.2019 09:00
Harvard'ı kazanan Filistinli öğrenci, 'sosyal medya paylaşımları' nedeniyle sınır dışı edildi
Harvard Üniversitesi'ni kazanan Filistinli bir öğrenci, Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi esnasında vizesi iptal edilerek sınır dışı edildi. İlk olarak Harvard'ın öğrenci gazetesi Crimson'da yayınlanan habere göre, Lübnan'da yaşayan Filistinli İsmail Ajjawi, Boston Logan Havalimanı'nda sorgulandıktan sonra arkadaşlarının 'sosyal medyadaki paylaşımları' gerekçe gösterilerek sınır dışı edildi.

Filistinli öğrenci, kendisine dini inançlarıyla ilgili sorular sorulduktan sonra telefonunun ve bilgisayarının yetkililer tarafından alındığını belirtti. 17 yaşındaki Ajjawi, sosyal medya hesaplarından arkadaşlarının yaptığı paylaşımlara bakıldığını ve arkadaşlarının paylaşımlarıyla ilgili kendisine sorular sorulduğunu söyledi.
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Harvard'ı kazanan Filistinli öğrenci, 'sosyal medya paylaşımları' nedeniyle sınır dışı edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Harvard Üniversitesi, Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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