Harvard'lı Türk Doktor Korkulan Senaryoyu Hiçbir Ülkenin Sağlık Sistemi Kaldıramaz
Amerika Başkanı Donald Trump'ın anti-viral ilaçların Corona tedavisinde kullanılabileceği açıklaması umut yarattı.
23.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:47
Amerika Başkanı Donald Trump'ın anti-viral ilaçların Corona tedavisinde kullanılabileceği açıklaması umut yarattı. Ancak tıp dünyası bu ilaçlara şüpheyle yaklaşıyor. Harvard Tıp Fakültesi doktorlarından Mehmet Furkan Burak VOA Türkçe'den Mehtap Çolak Yılmaz'ın sorularını yanıtladı
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel