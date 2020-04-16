Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Harvard Üniversitesi Covid-19 Salgını için Karamsar Açıklamalar Yaptı!

Covid-19 hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken doğrulanmış toplam vaka sayısı iki milyonu, virüse bağlı ölüm sayısı ise yüz otuz bini geride bıraktı.

16.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:53
Harvard Üniversitesi Covid-19 Salgını için Karamsar Açıklamalar Yaptı!
Covid-19 hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken doğrulanmış toplam vaka sayısı iki milyonu, virüse bağlı ölüm sayısı ise yüz otuz bini geride bıraktı. Harvard Üniversitesi tarafından yayınlanan yeni bir araştırma yeni tip koronavirüsün nasıl şekillenebileceği ile ilgili bazı karamsar gerçekleri ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi Covid-19 Araştırma Sonuçlarını Yayınladı

Harvard Üniversitesi Epidemiyoloji Prof. Marc Lipsitch tarafından yayınlanan araştırmada bilgisayarlı modelleme tekniği ile birlikte virüs salgınının ne zaman biteceği hesaplandı. Buna göre aşı veya ilaç bulunamaması durumunda salgın 2025 yılına kadar devam edebilir.

Salgın kontrol altına alınabilse dahi tekrar ortaya çıkabileceğini belirten Marc Lipsitch, sosyal mesafe ve sosyal uzaklaşma gibi tedbirlerin uzun bir süre sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

"Enfeksiyonlar iki şeyin varlığında yayılır: Enfekte insanlar ve riske duyarlı insanlar. Eğer bildiğimizden çok daha büyük bir sürü bağışıklığı yoksa, nüfusun büyük çoğunluğu hala riske açıktır. Salgının 2020 yazında son bulacağını öngörmek, enfeksiyonların nasıl yayıldığına dair bildiklerimizle çelişiyor."

Virüsle enfekte olan kişilerin bağışıklığının ne kadar süre için geçerli olduğunun bilinmediğini vurgulayan Lipsitch, bu sürenin bir yıl olması durumunda her yıl salgınların yaşanabileceğinin altına çizdi.

Uzmanlar virüs için etki sağlayacak bir aşının genel kullanıma sunulabilmesi için 12 - 18 ay gibi bir süre olduğunu vurguluyor. Buna ek olarak virüsle mücadelede kesin bir tedavi sunan ilaç da şu aşamada mevcut değil.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Harvard Üniversitesi, Koronavirüs, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› Teknoloji ››Harvard Üniversitesi Covid-19 Salgını için Karamsar Açıklamalar Yaptı! - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

13:48: Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar semt pazarına akın etti, sosyal mesafe kuralı yok sayıldı - Haberler 13:44: Korona virüse aldırmadan bir arada kumar oynayan şahıslar yakayı ele verdi - Haberler 13:38: Sındırgı'da trafik kazası 3 yaralı - Haberler 13:37: Koronayı yenen sağlık çalışanları yine vatandaşlar için hizmete koştu - Haberler 13:35: Belarus ligi: Futbol meraklıları maçların hâlâ oynandığı Belarus'a yöneldi, 10 ülkeyle yayın... - Haberler 13:29: Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı - Haberler 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti