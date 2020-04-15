Harvard Üniversitesi Sosyal Mesafenin Yıllarca Sürebileceğini Açıkladı

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre sosyal mesafe kuralları önümüzdeki birkaç yıl boyunca hayatımızda kalmaya devam edebilir.



2022 Yılına Kadar Uygulanabilir



Eğer kısa bir şekilde tanımlamak gerekirse son zamanlarda sosyal mesafe olarak sıklıkla duyduğumuz şey, iki veya daha fazla kişi arasında bir mesafe bariyeri yaratmanın bir yolu olarak kabul ediliyor. Bu mesafe ile birlikte virüsün kişiler arasında yayılımının önlenmesi veya durdurulması hedefleniyor.



Mevcut durumda yeni salgına karşı kullanılabilecek bir ilaç ya da aşı bulunmuyor. İlerleyen dönemlerde de etkili bir ilacın çıkıp çıkmayacağı konusunda halen bazı belirsizlikler mevcut. Bunların yokluğunda yapılabilecek en iyi şey ise virüsün hızlı yayılımını önlemek olacaktır.



Harvard Üniversitesi tarafından hazırlanan rapora göre sosyal mesafe kurallarının 2022 yılına kadar tamamen ya da kısmi olarak uygulanması bekleniyor. Bu araştırmanın temelde ikincil bir dalganın çıkabilmesi beklentisine yönelik olduğunu da vurgulamak gerekiyor.



Sosyal Mesafe Ne İşe Yarar?



Covid-19 virüsü ile enfekte olan bir kişinin hastalığın ilk dönemlerinde virüsü, ortalama üç kişiye daha enfekte ettiği düşünülüyor. R0 olarak adlandırılan bu değer R naught olarak telaffuz ediliyor.



Influenza için bu değer 1,06 - 3,40 aralığında iken Covid-19 için bu aralığın 1,4 - 5,7 aralığında olduğu düşünülüyor.



Çin'deki araştırmalara göre hastalığın kuluçka süresi ortalama olarak 5 gün sürse de bu süre 14 gün kadar olabiliyor. Bu süreçte hastalık bulaşıcı olduğu için farkında olmadan hastalığınızı 3 kişi ile paylaşabileceğiniz anlamına geliyor. Bu, bir ayın sonunda (diğer vakaların da desteği ile) 244 vaka anlamına gelirken, iki ayın sonunda 59,604 vaka anlamına geliyor.



Tabii sosyal mesafe kurallarının uygulanması, bu bulaşıcılığın riskini önemli miktarda düşürerek olası vaka olgularının önüne geçmeye yardımcı oluyor.