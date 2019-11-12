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Has Tavuk'ta aile buluşması

Has Tavuk firmasının geleneksel olarak düzenlediği aile buluşmasında çalışanlar gönüllerince eğlendi.

12.11.2019 09:41 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:46Has Tavuk'ta aile buluşması
Has Tavuk firmasının geleneksel olarak düzenlediği aile buluşmasında çalışanlar gönüllerince eğlendi.

Has Tavuk ailesi 'de bir araya geldi. Geleneksel olarak düzenlenen buluşmada ilk olarak Has Tavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, pasta kesti. Ardından yenilen yemeğin ardından Şahin ile personel havası oynadı. Pistin tozunu arttıran Şahin ve çalışanlar neşeli bir gün geçirdi. Daha sonra çekiliş ile birlikte çalışanlara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayırca Aydemir, masaları tek tek gezerek programa katılanlarla yakından ilgilendi.

Has Tavuk Genel Müdürü Aydemir, "Bir tarafımız Çorum'da, bir tarafımız Afyon'da, bir tarafımız Eskişehir'de, Konya'da, bir tarafımız Susurluk'ta ve bir tarafımız 'da. Bu yurt içerisindeki tesislerimiz. Genç bir ekibiz. Burada beşte birimiz değiliz, yöneticilerimiz olarak. Böyle geniş bir aile olmak bize gurur veriyor. Önümüzdeki yıl yaklaşık 150-160 milyon TL'lik yatırımlarımız var. Hatta bir kısmını bu bölgede yapabilme düşüncelerimiz var. Bu sizlere ve bizlere gurur vermeli. Has Tavuk'ta değiştirmeyeceğimiz üç temel prensibimiz var. Birincisi kalite, kendi çocuğumuza yedirmediğimiz hiçbir ürünü başkalarının çocuğuna yedirmeyiz. İkinci olarak verimlilik. Her yaptığımız işi bilerek, analiz ederek, çözerek yapmak durumundayız. Üçüncü, sizler ve bizler için çok çok önemli olan onur ve gurur duyduğumuz işler içerisinde olmak" dedi. - BURSA

Balıkesir, Ankara, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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