Hasadı tamamlanan turfanda patates üreticisini sevindirdi

Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla birçok ürünün yetiştirildiği Muğla'da nisan ayında hasadına başlanan turfanda patates, verimi ve fiyatıyla üreticisini mutlu etti.

13.05.2020 22:05 | Son Güncelleme: 13.05.2020 22:07
Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla birçok ürünün yetiştirildiği Muğla'da nisan ayında hasadına başlanan turfanda patates, verimi ve fiyatıyla üreticisini mutlu etti.
Türkiye'nin birçok bölgesinde turfanda patateste hasat yeni başlarken Datça ilçesinde 1500 dekar alanda 10 bin ton civarında rekolte elde edilen patatesin son sökümleri yapıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, sosyal mesafeye dikkat eden tarım işçileri tarafından özenle toplanan patatesler selelere alındı.
İşçiler tarafından kasalanıp kamyona yüklenen patatesler, manav ve pazar tezgahlarında yerini almak üzere hallere gönderildi.
Hasadın ilk başladığı dönemde tarlada kilosu 4 lira olan patates üreticisinin yüzünü güldürürken, diğer illerde başlayan hasatla birlikte fiyat 1,5 liraya kadar düştü.
Patates üreticisi Mehmet Eren, 7 yıldır turfanda patates üretimi yaptığını ve ilk hasadı nisan ayının ilk haftası yaptıklarını söyledi.
Bu yıl patatesin kaliteli ve verimli olduğunu belirten Eren, "Bugün son hasadı yapıyoruz. 300 dönüm üzerine ekim yaptık biz, yaklaşık 40 gündür Türkiye'nin bir çok iline patates gönderdik. Diğer illerde de bu hafta patates hasadının yeni başlamasıyla fiyatlar artık düştü." dedi.
Eren, patates fiyatlarının da şu an tarlada 1,5 liraya kadar düştüğünü ifade etti. Hasadı tamamlanan turfanda patates üreticisini sevindirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Muğla, Güncel, Haber

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