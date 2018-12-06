Hasan Akar'ın, Atatürk'ün Hatırasına Hakaret Davası

Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
'ün hatırasına alenen hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlarını işlediği gerekçesiyle verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası İstanbul
Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 18. Ceza Dairesi
'nce bozulan Hasan Akar
'ın yeniden yargılanmasına devam edildi. Bakırköy
18. Asliye Ceza Mahkemesi
'nce görülen duruşmaya, sanık Akar'ın avukatı Burçak Çopuroğlu katıldı.
Hakim Ülker Kiraz, İstanbul İl Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı
'na yazılan yazıya cevap verildiğini belirterek, gelen cevabi yazıda sanığın fiziki görüntülerinin karşılaştırılarak suç tarihinin tespitiyle ilgili mevcut incelemenin yapılamadığının belirtildiğini aktardı.
Sanık avukatı Çopuroğlu da inceleme yapılması için ilgili kuruma yazı yazılmasını talep ettiklerini söyledi.
Hakim Kiraz da talebi Adli Tıp Kurumu
'nun iki dairesinin yanı sıra, jandarma ve emniyete de yolladıklarını belirterek, "Görüntülerle ilgili incelemeyi yapacak elimizde başka kurum kalmadı." dedi.
Tekrar söz alan sanık avukatı Çopuroğlu, inceleme yapacak kurum araştırması yapmak ve savunmalarını hazırlamak için süre istedi.
Sanık avukatının süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
Davanın geçmişi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hasan Akar'ın, 9 Mayıs 2017'de saat 19.00 sıralarında Kanal D
ana haber bülteninde suça konu ifadelerinin yer aldığı videosunun yayınlandığı anlatılıyor.
Kolluk kuvvetleri tarafından şüpheli Akar'ın atılı suçlarla ilgili ifadesine başvurulmak üzere adresine gidildiği anlatılan iddianamede, atılı suçların niteliği göz önünde bulundurularak, Akar hakkında yakalama kararı verildiği ifade ediliyor.
İddianamede, şüpheli Hasan Akar'ın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
Karar
Açılan dava kapsamında sanık Hasan Akar'a "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl hapis cezası veren Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın bu suçu basın yayın yoluyla işlemesi nedeniyle cezayı 1 yıl 6 aya çıkarmıştı. Akar'ı "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, verilen cezaların ertelenmemesine karar vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 18. Ceza Dairesi ise Akar'a yerel mahkeme tarafından verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasına ilişkin hükmü 5 Ekim 2017'de bozmuştu.
Ceza dairesi kararında, suç unsuru videonun 9 Mayıs tarihinde Kanal D ana haber programında yayınlandığı belirtilerek, sanığın videonun yayınlanmasına rızasının olmadığı, söz konusu kanalın videoyu Youtube
paylaşım sitesinden aldığını ve yayınladığını aktardığına vurgu yapmıştı.
Sanığın yaptığı konuşmanın kapalı bir ortamda gerçekleştiğinin anlaşıldığı belirtilen kararda, Akar'ın bu konuşmayı 2004 yılında Almanya
'da yaptığı yönündeki savunması dışında videonun kaydedildiği ve sanığın bilgisi dahilinde yayınlandığı tarihe ilişkin somut bir delilin bulunmadığı ifade edilmişti.
Kararda, Akar'a isnat edilen suçun basın ve ulusal kanalda yayınlandığı tarihte oluştuğunun kabul edilmesi için sanığın rızasının olması gerektiği vurgulanarak, bu nedenle suç tarihinin tespiti açısından suça konu videonun Adli Tıp Kurumu'na ya da görüntü çözümü konusunda uzman bir kuruma gönderilerek sanığın şimdiki fiziki görünüşü ile videonun çekildiği sıradaki fiziki görüntüsünün karşılaştırılarak suç tarihinin şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tespit edilmesi gerektiği aktarılmıştı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, söz konusu gerekçelerle dosyanın, yeniden incelenmek üzere Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine ve sanık Hasan Akar'ın tahliyesine karar vermişti.
Mustafa Kemal Atatürk,Hasan Akar
06 Aralık 2018 Perşembe 15:06